윤호중 “가짜 수산업자, 검찰·야당·언론 상대로 로비…언론개혁 추진할 것”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 9일 ‘가짜 수산업자’ 논란을 언급하며 언론개혁에 더욱 박차를 가하겠다고 밝혔다.

윤 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “얼마 전 세간의 관심을 끈 가짜 수산업자 사건을 보면 분명하다. 검찰,언론,야당을 상대로 로비를 했다. 누가 한편인지 보여주는 대목”이라며 이같이 말했다.

그는 “언론개혁에 반대하는 야당이야말로 정언 유착의 증거를 스스로 보여주고 있는 것”이라며 “우리 당은 언론개혁을 가열차게 추진하겠다”고 강조했다.

윤 원내대표는 “야당은 정부의 ABC협회 활용 중단 결정이나 우리 당의 언론개혁 법안 추진을 두고 언론에 재갈물리기라 호도하고 있다”며 “신뢰받지 못하는 언론에서 막대한 사회적 비용 이 발생한다. 억울한 피해자 양산을 막기 위해 악의적 보도로부터 피해자 구제하는 언론중재법 개정안을 추진하겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr