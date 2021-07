AK플라자, 원기충전 초복 특가 이벤트 진행

각 점 식품관서 수박, 전복, 영계 등 한정수량 특가 판매

라이브방송…초복·여름 휴가 대비 풀앤스파 최대 63% 할인

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자는 다가오는 초복을 맞아 AK플라자 백화점 식품관과 AK몰에서 다양한 '원기회복 특가 기획'을 진행한다고 9일 밝혔다.

AK플라자는 다양한 여름 보양 식품을 선보인다. AK몰에서는 풀앤스파 이용권을 기존 가격보다 할인해 판매할 계획이다.

9일부터 11일까지 각 백화점 식품관에서는 여름철 입맛을 북돋아 원기를 충전시켜주는 대표 식품을 한정 특가로 준비했다. 수박(7㎏ 이상, 1통)을 1만4900원, 영계(6호, 1미)를 3400원, 전복(중간크기, 5미)를 8900원에 매일 선착순으로 고객에게 판매한다. 해당 상품은 AK플라자 수원점과 평택점 식품관에서 찾아볼 수 있다.

AK몰도 브랜드 기획전과 라이브 방송을 통해 고객에게 합리적인 쇼핑 기회를 제공한다. 주요 브랜드 기획전으로는 '초록마을'과 협업해 즉석조리 삼계탕과 전복죽, 친환경 삼계탕 속재료를 최대 20% 할인한 가격에 판매한다. '더 반찬'과 협업해 남원추어탕, 갈낙탕, 장어구이 등 식품을 기존가 대비 최대 30% 저렴하게 판매하는 기획전도 진행한다.

이밖에 13일 오후 7시30분에는 AK몰 자체 라이브 방송 '샤샤라이브'를 통해 테르메덴 풀앤스파 이용권을 최대 62% 할인해 판매한다. 경기 이천에 위치한 테르메덴은 수도권과 가깝고 2019년 새단장을 했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr