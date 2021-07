“혁신도시 공공기관 이전 신속하게” 충청권 한목소리

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전과 충남 혁신도시에 공공기관 이전을 촉구하는 공동건의문이 채택됐다.

대전시는 9일 열린 ‘충청권 상생발전 포럼’에서 대전·세종·충남·충북 지방자치단체장 명의의 ‘대전·충남 혁신도시 공공기관 이전 등에 대한 공동건의문’을 채택했다고 밝혔다.

건의문에서 충청권 4개 시·도지사는 수도권 소재 공공기관의 조속한 지방이전과 전국 12개 혁신도시의 실질적인 발전정책 강화를 촉구했다.

또 정부공모사업을 심사할 때 비수도권 지역에 균형발전가점 부여 등 국가 균형발전 정책 추진을 정부와 국회에 건의했다.

포럼은 조명래 전 환경부 장관의 ‘신균형발전론의 모색’과 충남연구원 오용준 박사의 ‘충청권 메가시티 형성방향 및 정책과제’를 주제로 한 발제와 토론도 진행됐다.

특히 토론 참석자들은 충청권 거점도시 조성을 위한 2차 공공기관 이전 전략과 충청권 동서 발전축 구축을 위한 서해안-충청내륙 연계 교통·관광·산업 발전 방안을 집중 논의했다.

대전시 서철모 행정부시장은 포럼에서 “국가균형발전을 위해선 우선 2차 공공기관 지방이전이 조속히 추진돼야 한다”며 “이를 통해 충청권 메가시티를 구축, 수도권에 집중된 압력을 분산하는데 충청권이 주도적 역할을 해야한다”고 말했다.

한편 포험은 충청권 민관정협의회 주관으로 열렸다. 협의회는 행정수도 완성과 충청권 상생발전, 국가균형발전 및 지방분권을 목표로 설립한 민관정 협력기구다.

협의회는 충청권 4개 시·도지사와 민주당 시·도당 위원장, 시·도의회 의장, 민간대표 등 20명으로 구성돼 지난해 9월 출범했다.

출범 후 협의회는 지난 5월 ‘국회세종의사당 건립과 충청권 메가시티 전략’을 주제로 첫 포럼을 개최했다.

