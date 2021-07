7월 13일∼25일까지 10개 시군 8134㏊, 복숭아명나방 방제 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 오는 13일부터 25일까지 진주시 등 도내 10개 시군 8134㏊의 밤나무 재배지에 항공방제를 실시한다고 9일 밝혔다.

이번 항공방제는 산림청 헬기 7대를 지원받아 복숭아명나방 해충에 집중적으로 실시한다.

사용 약제는 농약 허용물질목록관리제도(PLS)를 준수해 13종의 저독성 약제 위주로 살포할 계획이다.

이와 관련해 자세한 일정과 방제 지역은 해당 시군 산림부서로 문의하면 된다.

