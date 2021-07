중소기업계 "현장의견 반영한 산업정책으로 中企 이끌어달라"

중기중앙회, 문승욱 산업부 장관 초청…中企 현장간담회 열어

현안과제 22건 건의…"'으뜸기업 100 사업' 확대해야"

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업중앙회는 9일 서울 여의도에 위치한 중기중앙회에서 '문승욱 산업통상자원부 장관 초청 중소기업인 현장간담회'를 개최했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 금형, 광업 등 업종별 중소기업 대표 10여명이 참석해 현안과제 22건을 건의했다.

중소기업계는 "정부 정책에 중소기업계 현장 의견이 반영돼야 한다"고 강조했다. 중소기업 대표들은 ▲뿌리산업 진흥을 위한 협의 활성화 ▲대·중소기업 상생 ESG(환경·사회·지배구조) 문화 확산 유도 ▲소부장 으뜸기업 선정 시 중소기업 관심 확대 ▲산업단지 업종특례지구 입주 허용 업종 확대 등을 요청했다.

상대적으로 노동집약적이고 부가가치가 낮은 산업에 대한 지원을 늘리고 위험업종 규제를 완화해 달라는 요청도 있었다. 이에 관해 기업인들은 ▲안산 섬유패션클러스터센터 설립 ▲중소기업 광산 기술지원 및 자금지원 확대 ▲특정고압가스 중 액화산소 신고 기준 개선 등을 건의했다.

김기문 중기중앙회 회장은 "소부장 산업 경쟁력을 강화하기 위해 '으뜸기업 100 사업' 확대가 필요하다"면서 "그린뉴딜과 연계한 노후 산단 활성화를 위해 업종특례지구 허용 업종 전면 확대에 관심을 가져주시길 바란다"고 밝혔다.

문 장관은 "산업부는 중소기업이 디지털 전환, ESG 경영 등 다가오는 미래를 준비할 수 있도록 총력 지원할 준비가 되어 있다"면서 "오늘 정책 건의를 바탕으로 중소기업과 함께 호흡하며 우리 경제를 흔들림 없이 뒷받침하겠다"고 말했다.

