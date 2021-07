서울시, '위례선 트램 정거장' 캐노피 디자인 아이디어 공모

총 상금 3200만원, 2인 이상 공동 응모가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울시 최초로 건설하는 위례선의 노면전차(트램) 정거장 캐노피 디자인 아이디어를 공모한다고 9일 밝혔다.

위례선 도시철도는 서울 남동부 송파구 남쪽에 있는 대규모 신도시인 위례신도시의 교통난 해소 및 대중교통 편의성을 높이기 위해 마천역(5호선)에서 복정역(8호선·수인분당선)까지 노면전차, 트램으로 연결하는 친환경 신교통 사업이다.

디자인 아이디어 공모전의 자세한 내용은 프로젝트 서울 사이트에서 확인할 수 있다. 공모전은 8~30일 프로젝트 서울 사이트에서 응모 가능하고 응모 작품에 대한 제안서는 오는 9월 6일부터 9일까지 제출하면 된다.

공고일 현재 만 19세 이상 일반인이면 누구나 응모가 가능하며, 2인 이상 공동 응모도 가능하다.

공모전 수상작은 대상(1작품, 1000만 원), 최우수상(2작품, 각 800만 원), 우수상(3작품, 각 200만 원)을 선정해 3200만 원의 상금이 수여된다. 특히 대상과 최우수상에 선정된 작품은 위례선 정거장 캐노피 디자인 설계에 활용될 계획이다.

위례선(트램) 도시철도는 마천역(5호선)~복정역(8호선·수인분당선)을 잇는 총 연장 5.4㎞에 총 12개소(환승역 4개소)의 정거장이 건설되며, 오는 2025년 개통 예정이다. 7월 현재 공사입찰이 순조롭게 진행되고 있다.

한유석 서울시 도시기반시설본부 도시철도국장은 "위례선 정거장이 단순한 기능적 교통수단의 역할뿐만 아니라 위례신도시의 도시미관을 향상시키는 아름답고 매력적인 도시디자인상징으로서의 역할을 할 것"이라며 "다양한 장르에서 활동하는 재능 있는 시민들이 공모전에 많이 참여해 주시기를 당부드린다"고 말했다.

