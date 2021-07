[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국무부가 북한의 해킹이 중대한 사이버 위협이라고 비판했다.

네드 프라이스 국무부 대변인은 8일(현지시간) 언론 브리핑을 중 '한국의 핵 연구 관련 센터가 북한 소행으로 보이는 해킹 공격을 받았다'는 질문에 대해 이같이 대답했다.

프라이스 대변인은 관련 보도를 알고 있다면서 "북한의 악의적인 사이버 활동은 미국을 위협하고 동맹과 파트너, 전 세계 국가를 위협한다"라며 "북한은 금융기관에 중대한 사이버 위협을 가하고 있다"고 말했다.

그는 이어 "북한은 사이버 스파이 위협으로 남아 있고 파괴적인 사이버 활동을 할 능력을 보유하고 있다"고 지적했다.

프라이스 대변인은 국제사회가 북한의 사이버 위협을 완화하기 위해 협력하는 것이 필수적이라고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr