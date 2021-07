[아시아경제 최대열 기자] 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 3,360 전일대비 40 등락률 -1.18% 거래량 3,330,492 전일가 3,400 2021.07.08 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"신성통상, 업그레이드 된 브랜드 가치 재평가 필요"[특징주]신성통상, 등급전망 '긍정적' 상향 소식에 '↑'"현대차" 관련 株가 "윤석열" 황금株 close 은 유상감자에 따라 계열사 에이션패션의 주식 18만1500주를 264억9900만원에 처분키로 했다고 8일 공시했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr