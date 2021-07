[아시아경제 박선미 기자] 8일 신림동 소재 관악S밸리 스타트업센터에서 진행된 '관악 KB 이노베이션 허브', '디지코(DIGICO) KT 오픈랩' 개소식에서 허인 KB국민은행장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 구현모 KT 대표이사, 오세정 서울대학교총장, 권칠승 중소벤처기업부 장관, 정지원 알고케어 대표, 윤정현 블루시그넘 대표, 정태호 국회의원, 박준희 관악구청장, 허인 KB국민은행장.

