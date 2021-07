부광약품 자회사 콘테라파마, AI 스타트업과 RNA 치료제 공동 개발

[아시아경제 김지희 기자] 부광약품의 자회사인 콘테라파마는 인공지능 개발 스타트업 '압주(Abzu)'와 핵산 기반의 신약개발을 위한 파트너십을 체결했다고 8일 밝혔다.

덴마크 소재의 콘테라파마와 압주는 두 가지 희귀 신경계질환 치료제를 목표로 XAI를 통한 신약후보물질 도출을 진행할 예정이다. 유럽 인류유전학 저널의 최근 연구에 따르면 전 세계적으로 6000여종 이상의 희귀 질환으로 3억명 이상의 환자가 고통받고 있다. 이로 인한 조기사망 위험이 크지만 미국 식품의약국(FDA)으로부터 승인 받은 희귀질환 치료제는 450개에 불과하다.

이에 최근 차세대 신약으로 RNA 치료제로 알려진 핵산기반의 신약개발이 주목받고 있다. 이 핵산기반 신약 개발은 희귀 신경질환처럼 과거에 치료가 불가능했던 희귀질환 환자에 대한 치료를 가능하게 할 것으로 기대된다.

이번 협약을 통해 콘테라파마의 신경과학 및 신약발굴 전문성과 압주의 슈퍼컴퓨팅, 인공지능 전문성을 바탕으로 핵산기반 신약개발 공동연구가 진행될 예정이다. 두 회사는 콘테라파마가 빠르게 핵산기반 신약후보물질이 임상개발 단계로 진입할 수 있도록 연내 신약후보 물질 도출 및 검증기술을 공동개발한다는 목표다. 이를 통해 기존의 신약 후보물질 발굴 기간과 비용을 현저히 단축할 수 있다는 게 회사측 설명이다.

케네스 크리스텐슨 콘테라파마 최고과학책임자는 "압주의 설명가능 인공지능 기술과 내재된 RNA 및 관련 데이터 자원 및 처리기술들을 합해 콘테라파마의 핵심 전략인 CNS 분야의 미충족 수요를 해결하는 혁신치료제 개발을 달성하는 데 중요한 초석이 될 수 있다”며 “우리가 보유한 기존의 인실리코(In-silico) 방식의 후보물질 도출에서 더 진보한 XAI기반의 RNA 치료제의 임상연구를 개선하고 가속화할 수 있는 독창적인 기술 플랫폼을 함께 개발할 것”이라고 밝혔다.

