[아시아경제 문혜원 기자] 교촌치킨은 신제품 발사믹치킨 출시를 기념해 배달의민족의 쇼핑 생방송을 통해 최대 7000원 할인 혜택을 제공한다고 8일 밝혔다.

라이브 방송은 이날 오후 6시 배민 앱의 쇼핑라이브를 통해 진행된다. 라이브 방송에서 고객들이 발사믹치킨을 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 발사믹치킨 5000원 할인 상품권이 제공된다.

라이브 방송 중 댓글로 구매 인증한 고객에게는 추첨을 통해 아이패드프로(3명)와 발사믹치킨 모바일 제품 교환권(100명) 등 겸품도 증정한다.

한편 이번에 출시된 발사믹치킨은 발사믹 비네거를 활용해 달콤하면서도 상큼한 맛이 특징이다.

