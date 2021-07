'렘데시비르' 200배 효과 치료제 발굴…'게임체인저' 되나(종합)

KAIST-파스퇴르연구소 공동연구팀, '약물 가상 스크리닝' 기술 고안해 기존 약물 재

[아시아경제 김봉수 기자] 국내 연구진이 새로운 기법을 고안해 기존 수천개의 약물 중 코로나19 바이러스에 효과가 있는 치료제 후보 물질을 세계 최초로 찾아냈다.

미국의 렘데시비르(베클러리)보다 200배 더 효과가 뛰어나고, 이미 약물로 쓰이고 있어 인허가 절차가 간편하며 먹는 약(경구용) 형태로 복용도 훨씬 간편해 향후 전임상시험 등을 거쳐 정식 승인될 경우 코로나19 치료의 '게임 체인저'가 될 수 있다는 평가다.

한국과학기술원(KAIST)은 이상엽 생명화학공학과 특훈교수 등 공동연구팀이 ‘약물 가상 스크리닝 기술을 이용한 코로나19 치료제 개발’에 성공했다고 8일 밝혔다. 연구팀은 미 식품의약국(FDA) 승인 약물 또는 임상 진행 중인 약물을 데이터베이스에서 수집해 6218종의 약물 가상 라이브러리를 구축한 후 바이러스 치료제로 가능성이 있는 약물만 신속하게 선별했다. 바이러스 치료제로 주로 사용되는 핵산 유사체(nucleotide analogues) 기반 전구약물(prodrug)의 활성형 구조를 자동으로 생성하는 알고리즘도 개발했다.

연구팀은 후보 화합물 28종을 찾아내 이중 7종의 약물에서 항바이러스 효과를 확인했고, 추가 검증 실험 결과 3개 물질에서 코로나19 바이러스 치료 효과가 발견됐다. 암 및 특발성 폐섬유증(idiopathic pulmonary fibrosis)으로 임상이 진행 중인 오미팔리십(omipalisib), 암 및 조로증(progeria)으로 임상이 진행 중인 티피파닙(tipifarnib), 식물 추출물로써 항암제로 임상이 진행 중인 에모딘(emodin) 등 3종의 약물이었다.

이중 오미팔리십은 현재 코로나19 표준 치료제인 렘데시비르 대비 항바이러스 활성이 약 200배 이상 높은 것으로 확인됐다. 티피파닙도 렘데시비르와 유사한 수준으로 항바이러스 활성이 확인됐다. 다만 이중 하나의 약물의 동물 실험 결과 독성이 나타나 3개 약물 모두를 대상으로 추가적인 전임상 시험을 진행할 예정이다.

연구팀은 약물의 독성을 최소화하면서 치료 유효 농도에 도달할 수 있는 최적의 약물 농도를 찾기 위해 추가적인 전임상시험을 진행할 예정이다. 나머지 후보 약물들에 대해서도 전임상시험을 계획 중이다.

만약 연구팀이 발굴한 물질이 정식 승인될 경우 한계가 많은 렘데시비르를 능가하는 코로나19 치료제의 '게임체인저'가 될 전망이다. 렘데시비르는 FDA 승인에도 불구하고 사망률을 낮추지 못한 채 회복 날짜만 5일 정도 앞당기는 데 그쳐 실망감을 주고 있다. 또 정맥 주사제여서 입원해 수일 동안 투여 받아야 한다. 반면 연구팀이 발굴한 약물들은 먹는 약 형태여서 처방과 약물 공급, 투여가 훨씬 간편하다.

이번 연구 결과는 국제 학술지인 '미국국립과학원회보(PNAS)'에 지난 7일 온라인 게재됐다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr