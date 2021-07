4년 이상 버텼건만 … 대선주조, 15일부터 ‘대선’ ‘시원’소주 출고가 인상

코로나19 판매부진에 원자재값 상승, 공장 출고가 소폭 올려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산의 대표 소주 ‘대선’과 ‘시원’의 출고가가 인상된다.

음식점 식탁에 오를 소비자 판매가격까지 변동할지는 모르지만 오는 15일부터 공장 출고가가 소폭 오를 예정이다.

향토 주류기업 대선주조는 코로나19 장기화로 인한 소비위축으로 원부자재값 등이 빠르게 상승해 주력 제품들의 가격을 15일부터 인상하기로 결정했다고 8일 밝혔다.

이에 따라 대선소주 병 제품(360㎖)은 출고가 1005원에서 66.8원 인상한 1071.8원으로, 시원소주 병 제품(360㎖)은 기존 1025원에서 46.8원이 인상된 1071.8원으로 오른다.

2019년 상반기 전국구 대형 주류회사와 지역 주류업체들이 소주 가격 인상에 동참했을 때 대선주조는 코로나19로 어려워진 지역사회와 고통을 분담하기 위해 가격인상을 하지 않았다고 대선 측은 밝혔다.

대선소주는 2017년 1월 출시 이후 4년간, 시원소주는 2015년부터 6년째 출고가를 동결시켜왔다.

하지만 독과점 형태로 국내 소주 시장을 장악한 전국구 대형 주류회사는 큰 자본을 바탕으로 지역 소주 시장 공략을 가속해왔다.

코로나19 사회적 거리두기 여파로 인한 소비 위축, 지속적인 원부자재 값 상승 또한 대선주조가 고심 끝에 주력 상품 출고가 인상을 끝내 결정한 배경으로 작용했다.

대선주조 조우현 대표는 “코로나19로 어려움을 겪는 지역사회와 고통을 더 분담하지 못해 마음이 무겁다”며 “가격을 인상하는 만큼 더 우수한 품질과 제품을 선보이고, 경영이 안정화되면 지역사회에 대한 환원을 지금보다 더 확대해 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr