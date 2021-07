유안타증권, FP코리아금융서비스(GA)와 업무협약 체결

[아시아경제 이선애 기자] 유안타증권은 7일 GA(보험독립대리점) ‘FP코리아금융서비스’와 업무협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

FP코리아금융서비스는 1인GA와 독자적 지사 운영이 가능한 복합센터를 출범해 주목받고 있는 GA다.

투자권유대행인을 대상으로 다양한 프로그램을 지원하면서 노하우를 축적해온 유안타증권은 이번 업무협약을 통해 FP코리아금융서비스 소속 FP가 종합재무설계사로 성장할 수 있도록 자격증 취득 지원은 물론, 입문교육 부터 심화과정까지 이론과 실무를 결합한 교육 커리큘럼을 제공할 예정이다.

장성철 리테일전략본부장은 “투자권유대행인이 성공적으로 안착하기 위해서는 체계적인 교육과 영업지원 제공이 필수적이다”며, “눈높이에 맞는 맞춤형 교육으로 만족도를 높여 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원할 예정이다”고 말했다.

유안타증권은 현재 지점 PB와 협력을 통해 고객관리를 할 수 있는 ‘일반 투자권유대행인 제도’와 실적에 따라 최소 80% 이상의 보수율을 지급하는 ‘Direct 투자권유대행인 제도’로 이원화해 운용하고 있다. 또한 예비 투자권유대행인을 대상으로 오는 9월 실시 예정인 투자권유대행인 자격 시험 대비 온라인 교육과정을 지원할 예정이며, 다양한 지원 제도와 프로모션을 통해 투자권유대행인 영업 확대에 힘쓰고 있다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr