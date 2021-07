[아시아경제 이민우 기자] 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 6,910 전일대비 40 등락률 +0.58% 거래량 87,988 전일가 6,870 2021.07.08 10:43 장중(20분지연) 관련기사 에스트래픽, 96억 규모 ITS 구축사업 계약 체결에스트래픽, 주가 8160원 (-2.28%)… 게시판 '북적'에스트래픽, 개인 투자자 관심 집중... 주가 -1.68%... close 은 인천국제공항공사와 98억원 규모의 '인천국제공항 4단계 운항통신시설 구매설치사업' 계약을 체결했다고 8일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 10.6%에 해당하는 규모다.

