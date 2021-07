'국내 최초 태양망원경' 등 천체관측소 개소

국립중앙과학관 16일부터 개방, 10일 온라인 홍보 행사 개최

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 오는 16일 국민들의 천문관측 수요를 충족시키고 교육을 통한 과학문화 대중화 기여를 위해 태양 관측을 전문으로 하는 천체관측소를 개관한다.

천체관측소는 연면적 344㎡에 지상 2층 규모로 관측실, 체험학습실, 제어실로 구성돼 있다. 한국천문연구원 보현산천문대에서 운용하던 국내 최초 연구용 태양망원경의 모습을 볼 수 있다. 1994년부터 2019년까지 약 26년간 태양활동을 활발히 연구하던 장비로 일반인이 쉽게 볼 수 없는 시설이었다.

현재 시범운영 중으로 16일부터 정식 개관한다. 과학관 홈페이지를 통한 사전예약 방식으로 일 3회 운영한다. 운영 프로그램은 태양망원경 해설 및 체험 활동으로 구성되며, 방역수칙 준수를 위해 회차당 인원을 10인으로 제한한다.

국립중앙과학관 측은 관측소 개소 홍보를 위해 오는 10일 오후 2시부터 실시간 태양 관측 온라인 생방송을 진행한다. 과학관 유튜브 채널인 과학관 TV를 통해 생중계된다. 관측소 현장소개와 태양망원경으로 보는 태양활동 실시간 관측을 진행한다.

운영시간, 체험 프로그램 등 관측소 개관에 관한 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

