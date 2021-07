[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국해양진흥공사는 창립 3주년을 기념해 한국잡월드 청소년체험관에 '스마트 해운센터'를 개관했다고 9일 밝혔다.

국내 최대 규모의 어린이·청소년 종합직업체험관인 한국잡월드와 지난해 12월 해운산업 직업체험관 운영을 위한 업무협약을 체결한 지 6개월 만이다.

스마트 해운센터에선 직접 항해사가 돼 선박을 운항하는 가상체험을 할 수 있다. 가상현실(VR)을 통해 부산항에서 홍콩항까지 선박을 운항, 화물을 안전하게 운송하고 선박의 실시간 정보를 모니터링하는 과정을 체험하는 것이다.

황호선 공사 사장은 "스마트 해운센터가 어린이와 청소년들이 해운에 관심을 갖는 계기가 되길 바란다"며 "본연의 업무와 함께 인재양성 등 사회공헌에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.

