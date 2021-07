투썸플레이스, 산뜻하게 즐기는 여름 디저트·음료 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 청량함과 산뜻함을 가득 채운 여름 시즌 디저트와 음료 신제품을 출시한다고 8일 밝혔다.

디저트 신제품 2종은 새콤달콤한 청포도와 청귤 두 가지 맛으로 구성됐다. 계절감이 물씬 느껴지는 쨍한 컬러가 싱그럽고 화사한 비주얼을 자랑한다.

리프레싱 청포도 무스는 싱그러운 초록빛 청포도 글레이즈에 달콤한 청포도 무스, 꿀리(Coulis, 과일즙과 설탕으로 만든 디저트 소스)가 더해져 새콤달콤한 맛을 선사한다.

선샤인 청귤 무스는 화사한 노란빛의 청귤 글레이즈, 청귤 무스와 만다린 꿀리가 더해져 상큼하게 즐길 수 있다.

여름 과일인 천도복숭아와 샤인머스캣을 활용한 음료도 새롭게 선보인다.

피치 선샤인 에이드는 천도복숭아 조각을 듬뿍 넣어 아삭한 식감을 그대로 느낄 수 있는 달콤하고 청량한 과일 에이드다.

지난 여름 시즌 히트 제품이었던 샤인머스캣 청포도 에이드도 올해 다시 선보인다. 달콤함이 가득한 샤인 머스캣과 청포도, 청량한 탄산수가 만나 더욱더 상큼하게 즐길 수 있는 시원한 음료다. 에이드 메뉴는 라지(L)와 맥스(M) 두 가지 사이즈로 제공한다.

