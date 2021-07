“올 여름 젤 네일이 뜬다”…CJ올리브영, 셀프 네일 수요 '급증'

[아시아경제 임춘한 기자] 본격적인 여름이 시작되면서 ‘셀프 네일’ 수요가 급증하고 있다. 8일 CJ올리브영에 따르면 지난 1일부터 7일까지 젤 네일 매출이 전년 대비 약 18% 증가했고, 네일 메이크업 전체 신장률 7%를 상회했다.

일반적으로 네일은 제형에 따라 매니큐어로 불리는 액체형의 네일 폴리쉬와 탈부착해 손톱 연장이나 모양 성형이 가능한 네일팁, 손톱에 바른 뒤 전용 램프 등을 통해 경화시키는 젤 네일로 구분할 수 있다. 코로나19 사태로 길어진 ‘집콕’과 맞물려 셀프 네일 수요가 늘어난 가운데 올 여름에는 전문적인 네일아트를 대체할 수 있는 제품이 각광을 받을 전망이다.

특히 완성도 높은 네일을 혼자서 손쉽게 연출할 수 있는 반경화 젤 네일의 성장이 두드러진다. 스티커 제형의 젤 네일을 손톱에 부착하고 램프를 이용해 짧은 시간 한번 더 굳히는 방식이다. 대표 제품은 웨이크메이크 스피디 젤 네일이다. 자연스러운 컬러감에 쫀쫀한 밀착감으로 유지력을 한층 높였다. 트렌디한 디자인에 큐빅 등을 더해 자신 만의 개성을 드러내는 제품으로 인기를 끌고 있다.

올리브영은 오는 31일까지 전국 올리브영 매장 및 공식 온라인몰에서 '숍 네일' 콘셉트의 프로모션을 진행한다. 데싱디바와 웨이크메이크의 네일 및 페디큐어 대표 제품을 최대 20% 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.

올리브영 관계자는 "셀프 네일은 코로나19 사태 속에서도 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 향후 성장 가능성이 높은 시장"이라며 “본격적인 여름을 맞아 누구나 손쉽게 따라할 수 있는 트렌디한 셀프 네일 제품을 다양하게 선보일 계획”이라고 말했다.

