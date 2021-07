[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 129,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 133,000 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 현대중공업그룹1%나눔재단, 아동양육시설에 2억9000만 원 전달 해고자도 사업장 출입…하반기 노사분규 속속 예고한국조선해양, 8530억원 규모 선박 10척 수주 close =2021 한국조선해양 통합보고서(지속가능성 보고서) 발표

◆ KC그린홀딩스 KC그린홀딩스 009440 | 코스피 증권정보 현재가 5,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,470 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 KC그린홀딩스, 88억원 규모 KC코트렐 지분 취득 KC그린홀딩스 "자회사 KC코트렐 주식 89억원에 추가취득"[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close =경영권 유지 위해 자회사 KC코트렐 유상증자 청약에 89억원 규모로 참여

◆ SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 160,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 154,500 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 SKCFT홀딩스, 2550억원 규모 SK넥실리스 주식 추가 취득SK넥실리스, 말레이 계열사 주식 2550억원에 추가취득SK넥실리스, 정읍시와 시그니처 명물 만들어 지역경제 활성화 close =SK넥실리스 유상증자 참여 위해 계열사 SKCFT홀딩스 주식 51만주 2550억원에 현금 취득 결정

◆ 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,780 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,780 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 배터리 핵심소재 개발! “친환경” 대장 株 나왔다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close =운영자금 조달 위해 30억원 규모 단기차입금 증가 결정

◆ 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 881,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 881,000 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 친환경 패션스타트업에 지분투자외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close =효성 일본 법인(Hyosung Japan Co., Ltd.)에 대해 204억원 규모 채무보증 결정

◆ 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 881,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 881,000 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 친환경 패션스타트업에 지분투자외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피 팔고 코스닥 사고외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close =중국 계열사 Hyosung Chemicals (Jiaxing)에 대해 204억원 규모 채무보증 결정

◆ 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 24,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,450 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 제주항공, 성수기 국내·국제선 '스탬프랠리' 프로모션제주항공, 인스타그램 20만 팔로워 감사 이벤트 제주항공, 3개월 연속 여객·화물 운송 1위…노선 확대 강화 close =결손금 보전 및 재무구조 개선 위해 5대1 비율 무상감자 결정

◆ KC코트렐 KC코트렐 119650 | 코스피 증권정보 현재가 7,580 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,330 2021.07.08 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 KC그린홀딩스, 88억원 규모 KC코트렐 지분 취득 [이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정KC코트렐, 대만전력공사로부터 4657억 규모 공사 수주 close =자회사 KC코트렐 인도법인(KC Cottrell India Pvt. Ltd.)에 9억원 규모 금전대여 결정

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr