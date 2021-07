[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 6일 오전 지난 6월 개관한 YDP미래평생학습관에서 ‘4060 세대공감 소통 행사’를 진행, 참석자들과 함께 기념촬영을 했다.

채 구청장은 지역내 중장년층 주민들과 함께 세대 주요 현안 및 다양한 정책 제안에 대해 이야기를 나누고, 일자리희망플랫폼, YDP미래평생학습관 시설을 둘러보았다.

채현일 구청장은 "신중년의 재도약을 응원하며 중장년층의 열정을 펼칠 수 있도록 영등포구도 다양한 일자리 정책으로 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.

