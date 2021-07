호주서 또 아시아 증오범죄…아시아계 학생 집단폭행

[아시아경제 김은별 기자] 호주에서 아시아계 학생 3명이 현지 학생들에게 집단 폭행을 당했다.

6일 호주 현지 언론과 데일리 메일에 따르면 최근 호주 퀸즐랜드주 브리즈번 남쪽 이날라에서 아시아계 학생 3명이 현지 10대 학생들에 의해 집단 폭행을 당하는 영상이 인스타그램 등 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티 사이트 레딧(Reddit)에 확산하고 있다.

영상 속 호주 청소년들은 아시아인 3명을 둘러싼 채 위협을 가했다. 이어 아시아인 여학생 한 명의 머리를 잡아당기는 등 폭행이 시작됐다. 이들은 여학생의 얼굴 부위를 주먹으로 마구 때리는 등 폭행을 이어갔고, 여학생이 땅에 쓰러진 뒤에도 머리를 발로 차고 주먹으로 쳤다. 옆에 있던 동료 남학생이 "그녀가 무슨 잘못을 했냐"고 항의하며 동료를 보호하려 했으나 역부족이었다.

영상에는 피해자들의 비명, 울음소리와 함께 가해자들의 욕설과 웃음소리가 그대로 담겨있다. 가해 학생 중 한 명은 폭행 후 웃으며 현장을 떠나는 모습까지 담겨 더욱 공분을 샀다.

문제의 영상은 '인종차별주의'를 이유로 레딧 사이트에서는 비공개 처리됐으나, SNS 등 온라인상에서 급속히 확산하고 있다.

호주 퀸즐랜드주 경찰은 해당 영상을 확보해 수사 중인 것으로 알려졌다.

