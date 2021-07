권익위에 신고된 박범계 "인사에 대해 이야기할 수 없다"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 6일 김학의 전 법무부 차관의 출국금지 의혹을 제보한 현직 검사에 의해 국민권익위원회에 신고된 것에 대해 "인사에 대해 구체적인 내용을 이야기할 수 없다"며 말을 아꼈다.

박 장관은 이날 국무회의에 참석한 뒤 청사를 빠져나가며 이와 같이 말했다.

법조계에 따르면 박 장관은 모 부장검사 A씨에 의해 지난 5일 권익위에 신고됐다. 권익위에서 공익신고자로 인정한 검사 A씨는 "법무부 장관이 강등 인사를 한 것은 공익신고자보호법이 금지하는 불이익 조치에 해당한다"며 권익위에 신고서를 제출했다.

A씨는 신고서에서 "정식 직제 검사로 근무하던 공익신고인 의사에 반해 비직제 보직인 중요경제범죄수사단 검사로 전보 발령한 것은 본인 의사에 반하는 근무지 변경과 신분 강등에 해당한다"고 주장했다.

지난달말 단행된 검찰 중간간부 인사에서 수도권 검찰청의 선임 부장검사였던 A씨는 다른 수도권 검찰청의 중요경제범죄조사단으로 발령 났다.

한편 박 장관은 김 전 차관의 불법 출국금지 사건 수사에 외압을 행사한 혐의로 기소된 이성윤 서울고검장의 공소장이 유출된 의획에 대해 대검찰청의 감찰이 늦어지고 있다며 불편해했다.

그는 "강조를 자주 했지만, 대검에서 어떻게 진행되는지 보고를 받지 않아 구체적인 내용을 아직 모른다"며 "그 자체가 감찰이 시원찮다는 느낌이어서 좀 불편하다"고 말했다.

한명숙 전 국무총리의 불법 정치자금 재판과 관련한 모해위증 사건에 대한 합동감찰 결과에 대해서는 "어느 정도 정리가 됐다"며 "발표를 하면 제가 직접 발표할까 생각하고 있다"고 했다. 다만 구체적인 발표 일정에 대해서는 "이번 주는 아닌 것 같다"고 덧붙였다.

