마블 코믹스 '블랙 위도우' 네이버웹툰으로 나온다

[아시아경제 부애리 기자] '마블 코믹스'의 슈퍼 히어로들을 네이버웹툰에서 만나 볼 수 있게 됐다.

네이버웹툰은 마블 코믹스의 대표 인기작 '블랙 위도우'를 이날부터 새롭게 선보인다고 6일 밝혔다.

이번 작품은 네이버웹툰을 통해 선보이는 '마블 웹툰 프로젝트' 첫번째 시리즈다. 마블 코믹스의 원작은 웹툰 형태에 맞게 재창조한 세계 최초의 타이틀이다.

원작 '블랙 위도우'는 러시아 스파이 출신 히어로 '나타샤 로마노프' 의 과거의 현재를 아우르는 수작이란 평가를 받고 있다.

네이버웹툰 '블랙 위도우'는 기존에 가로형으로 연출됐던 그림들을 스크롤 연출에 맞게 구성하고 말풍선과 텍스트의 크기를 적극적으로 조정하는 등 과감한 방식의 재창조를 시도했다.

네이버웹툰은 '블랙 위도우'를 시작으로 어벤저스, 스파이더맨, 헐크 등 대작들을 9월부터 네이버웹툰과 네이버 시리즈에서 감상할 수 있다.

김여정 네이버웹툰 한국웹툰 리더는 "전 세계인들에게 사랑받는 출판 만화이자, 세계 최고의 슈퍼 히어로물인 마블 코믹스의 원작을 모바일 환경에 맞춘 웹툰으로 구현할 수 있게 돼 의미가 남다르다"며 "'블랙 위도우'를 시작으로 국내 코믹스·영화 팬들에게 원작 만화의 새로운 매력을 소개하는 기회가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

