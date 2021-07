[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 9층 가전매장에서 실외기 설치를 하지 않고 물을 따로 버리지 않아도 되는 창문형 이동식 에어컨을 선보이고 있다. 창문형 이동식 에어컨은 창문이 있는 공간에는 편리하게 설치가 가능하고 강력한 냉방에 28ℓ의 대용량 제습 기능까지 있어 여름철 인기 아이템 가전으로 눈길을 끌고 있다.

