6일 서울 종로구 국립고궁박물관에서 특별전 ‘안녕, 모란’ 언론공개회가 열렸다. 모란꽃을 매개로 조선왕실 문화를 살펴보는 이번 전시에서는 창덕궁 활옷, 모란도 병풍, 궁궐 그릇 등 모란꽃을 담은 유물 120여 점을 관람할 수 있다. /문호남 기자 munonam@

