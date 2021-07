한화, 수소혼소 발전 해외기업 2곳 인수 마쳐

[아시아경제 최대열 기자] 한화종합화학은 발전설비 기업 미국 PSM(Power Systems Mfg)과 네덜란드 토마센 에너지(Thomassen Energy) 인수를 최근 완료했다고 6일 밝혔다. 지난 3월 인수를 발표한 지 4개월여 만이다.

두 회사는 수소 혼소 발전사업 경험이 많은 회사로 기존의 다른 에너지원을 통한 발전방식을 개조하거나 가스터빈의 성능을 향상하는 기술을 갖고 있다. 한화는 그룹 차원에서 수소사업을 추진하면서 현재 발전원을 활용해 다음 단계로 넘어가는 수소 혼소 사업을 적정하다고 판단하고 있다.

새로 인수한 회사의 초대 대표는 박흥권 한화종합화학 대표가 맡기로 했다. 박 대표는가스터빈과 에너지 분야에서 글로벌 사업 역량을 갖춘 전문가로 수소 혼소 발전을 위한 기술·경영분야 적임자라는 게 회사 측 설명이다. 수소 혼소는 기존의 가스터빈을 개조해 천연가스에 수소를 섞어 연료로 활용하는 기술로 100% 수소 시대로 가는 중간 단계로 평가받는다.

박 대표는 "PSM과 토마센 에너지의 뛰어난 기술력을 바탕으로 북미와 유럽을 넘어 한국과 아시아 지역까지 수소 혼소 발전사업을 하겠다"며 "인수한 회사의 미래 기업가치를 제고하고 그룹의 친환경 에너지 전환, 탄소중립사회 구현에 최선을 다하겠다"고 전했다.

