[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기주택도시공사(GH)가 광명시 지역경제 활성화에 나선다.

GH는 6일 복합사업처 대회의실에서 경기도의회, 광명상공회의소와 '광명시 지역경제 활성화 협약'을 체결했다고 밝혔다.

GH는 이날 협약에 따라 광명시에서 추진 중인 광명시흥 테크노밸리 조성사업을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출에 기여하게 된다.

광명상공회의소는 GH와 지역경제 살리기 실천을 위한 협력기반을 구축하고, 지역업체 및 협회가 참여할 수 있도록 지원한다.

경기도의회는 GH와 광명상공회의소에서 추진하는 지역경제 및 산업단지 조기 활성화를 위해 정책 및 정보교류 분야 지원에 나선다.

이헌욱 GH 사장은 "GH에서 시행하는 광명시흥 테크노밸리 조성사업을 통해 광명시 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr