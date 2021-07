대한항공, 아시아나 임차 항공기 도색 사업자로 선정

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 32,300 전일대비 450 등락률 +1.41% 거래량 1,789,731 전일가 31,850 2021.07.06 14:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “대한항공, 화물로 버티고 여객이 기대감 높인다”대한항공, ESG 채권 3500억원으로 확대…친환경 항공기 도입무협, 대한항공과 中企 화물 전용칸 마련 업무협약 close 은 아시아나항공이 진행한 '에어부산 항공기 도색' 경쟁입찰에서 최종 사업자로 선정됐다고 6일 밝혔다.

이번 도색 경쟁입찰은 아시아나항공이 에어부산에 임차했던 A321-200 항공기를 에어서울로 임차를 변경함에 따라 이뤄졌다.

대한항공은 오는 16일부터 23일까지 부산 강서구 소재 김해중정비공장 페인트 전용 격납고에서 도색 제거, 표면 세척 및 특수처리, 에어서울 상징색 및 로고·일련번호 도색, 마킹 등 항공기 도색작업을 시작할 계획이다.

대한항공은 20년 이상의 경험을 갖춘 페인팅 전문인력과 기술력을 보유하고 있어 해외 유수의 페인팅 업체가 참여한 경쟁입찰에서 선정됐다.

회사는 1998년 국내 유일의 항공기 도색 전용 시설인 페인트 격납고를 만들어 본격적인 항공기 도색작업을 진행했다. 2016년 확장공사를 통해 축구장 크기의 약 1.1배 수준인 2736평으로 늘려 A380 항공기까지 수용할 수 있다. 현재 아시아태평양지역에서 A380 항공기를 수용 가능한 페인트 전용 격납고를 보유한 정비 업체는 대한항공을 포함해 단 3곳 뿐이다.

대한항공의 페인트 격납고는 온도관리 및 도색 등이 가능해 세계 최고 수준의 시설로 손꼽힌다. 대형 공기정화시설을 통해 분진을 제거하는 한편 도색작업에 사용된 물도 하수처리 시설을 통해 완벽히 정화, 배출하는 등 국제환경경영표준규격(ISO 14001)인증도 갖췄다.

대한항공은 자사 항공기를 비롯해 전 세계 22개 항공사, 대한민국 공군, 미군 등으로부터 항공기를 수주해 총 466대의 항공기 도색작업을 수행한 바 있다.

대한항공 관계자는 "앞으로도 대한항공은 국내, 외 항공사들의 도색 수주를 한층 더 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr