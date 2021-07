▶김호섭씨 별세, 종현(대한건설협회 기획조정실장·홍보팀장)씨 부친상 = 6일, 국립경찰병원 장례식장 특1호, 발인 8일 오전 5시 30분, 장지 전북 임실 국립호국원. (92)431-4400

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr