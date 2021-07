올림픽대로·강변북로에 논스톱 버스 'BTX' 달린다

4차 대도시권 광역교통시행계획 확정

이동식 중앙분리대 활용한 BTX 확대

정체 없이 빠르게…출퇴근 시간 단축

[아시아경제 문제원 기자] 서울 올림픽대로와 강변북로에 정체 없이 빠르게 달리는 신개념 버스교통 서비스인 ‘BTX(Bus Transit eXpress)’가 도입된다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 이같은 내용을 담은 ‘제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021∼2025)’을 대도시권광역교통위원회의 심의를 거쳐 확정했다고 6일 밝혔다.

정부는 이번 계획에 광역급행철도(GTX)와 광역 간선급행버스체계(BRT) 등 광역교통 인프라를 대거 확충하겠다는 의지를 담았다. 이를 위해 정부는 오는 2025년까지 광역교통시설 사업에 약 7조1000억원을 투입하기로 했다. 제3차 시행계획보다 3조3000억원 정도 늘어난 규모다.

광역교통 인프라 확충 부문에서 눈길을 끄는 것은 올림픽대로(서부BTX)와 강변북로(동부BTX)에 설치되는 BTX다. BTX는 이동식 중앙분리대를 활용해 출퇴근 교통상황에 따라 차선을 유동적으로 조정하는 방식으로 운영된다.

차선 조정을 통해 고속 전용차로를 만들어내면 버스가 정체 없이 빠르게 달릴 수 있어 출퇴근 시간이 크게 단축된다. 철도처럼 정시성과 대용량 수송 능력을 갖춘 것이 특징이다. 올림픽대로의 경우 행주대로∼당산역 구간, 강변북로는 수석IC∼강변역 구간에 각각 도입된다.

수도권 광역 BRT 신규 사업으로는 이 외에도 성남∼복정역BRT(복정역∼남한산성입구), 청량리∼도농∼평내호평 광역BRT(청량리∼평내호평역), 계양·대장 광역 BRT (계양∼부천종합운동장역, 박촌역∼김포공항역) 등이 포함됐다.

수도권 광역철도 사업은 대장홍대선(부천대장∼홍대입구), 위례과천선(복정∼정부과천청사), 신구로선(시흥대야∼목동), 제2경인선(청학∼노은사), 별내선 연장(별내역∼별가람역), 강동하남남양주선(강동∼하남∼남양주), 인천2호선 연장(인천서구∼고양일산서구) 등이 추진된다.

고양은평선(새절∼고양시청)과 서부권 광역급행철도(장기∼부천종합운동장), 송파하남선(오금∼하남시청), 위례삼동선(위례∼삼동), 분당선(왕십리∼청량리), 분당선 연장(기흥∼오산), 일산선 연장(대화∼금릉), 신분당선(호매실∼봉담) 등도 확정됐다.

인천2호선 안양 연장과 서울6호선 구리남양주 연장, 서울2호선 청라 연장, 별내선 의정부 연장, 서울5호선 김포검단 연장 등은 추가 검토사업 대상으로 지정됐다. 서부권 교통난 해소를 위해 검단∼대곡(인천시 서구 대곡동∼김포시 마산동) 광역도로 노선도 확정됐다. 청량리역 환승센터, 서울역 환승센터 등 수도권엔 11개 환승센터 역시 새로 건립된다.

부산·울산권에는 부산 미음∼가락 광역도로가 추진된다. 부산∼양산∼울산 광역철도(부산 노포∼KTX 울산역)와 동남권 순환 광역철도(진영∼울산역)도 계획에 포함됐다. 대구권에선 대구 안심∼경산 임당 구간 광역도로와 대구1호선 영천 연장(경산 하양역∼영천시) 구간 광역철도가 추진된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr