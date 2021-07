"식수 소비 증가 여름 겨냥" NS홈쇼핑, 풀무원 샘물 판매

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 7일 '풀무원 샘물' 방송을 편성했다고 6일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 "안전하고 경제적인 식수 '풀무원 샘물'을 7일 오후 4시35분부터 20분간 방송한다"고 말했다. 회사 측은 "무겁고 배송료가 붙어 온라인 구매시 가성비가 떨어지는 식수 구매는 식수 소비가 일시적으로 늘어나는 여름 특히 더 애로 사항이 많다"며 "이에 따라 1인 소가구부터 다인가구까지 올 여름 식수 걱정 없이 안전하게 배송 받을 수 있도록 '풀무원 샘물' 방송을 마련했다"고 설명했다.

2ℓ 생수를 24병씩 2회 배송하는 상품으로 총 48병 구성이다. 방송 중 구매 시 ARS 1000원 할인혜택을 적용하면 2만9900원에 구매할 수 있다. 추가 배송비가 없어 2ℓ 생수 한 병에 623원 꼴이다. 배송가능지역과 배송일정 등 자세한 내용은 방송에서 확인할 수 있다.

NS홈쇼핑 관계자는 "1인 소가구 대상의 물 정기 배송은 소비량이 많지 않아 가성비가 떨어질 수밖에 없고, 다인 가구의 경우에도 여름철 갑자기 늘어난 물 소비에 배송료까지 더한 식수 구매가 부담스러울 수 있다"며 "NS홈쇼핑이 마련한 2회차 무료배송 서비스, 경제적인 가격의 '풀무원 샘물' 구매로 식수 걱정 없는 여름 나길 바란다"고 말했다.

