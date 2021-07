KFC, 여름 입맛 잡는 치킨 2종 ‘반반버켓’ 할인

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 오는 12일까지 전국 매장에서 인기 치킨 메뉴 2종을 합리적인 가격에 선보이는 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

프로모션 제품인 핫크리스피치킨은 KFC의 시그니처 치킨 메뉴로 바삭한 식감과 매콤한 맛으로 오랜 시간 동안 꾸준히 사랑받고 있는 제품이다. 신갓쏘이치킨은 소비자 요청에 의해 재출시된 제품으로, 한국인의 입맛에 맞춘 매콤달큰한 간장 양념으로 인기를 얻고 있다.

KFC는 핫크리스피치킨 4조각과 신갓쏘이치킨 4조각, 총 8조각으로 구성된 치킨 버켓을 1만4900원에 할인 판매한다.

또 두 가지의 필렛과 소스로 풍성한 맛을 자랑하는 더블마이티버거를 세트로 이용하는 고객에게 1000원 할인 혜택을 제공한다. 더블마이티버거는 부드러운 치킨 통살 필렛 등 두가지 필렛과 매콤하고 감칠맛 나는 2가지 소스가 더해져 풍성한 빌드감과 풍미 가득한 맛을 동시에 느낄 수 있는 제품이다.

