위메프, 7일 단 하루 '77데이'…60개 타임딜 상품 특가 판매

[아시아경제 김보경 기자] 위메프는 7일 단 하루 '77데이'를 열고 가격 끝자리 '77원' '777원'에 맞춘 다양한 여름 시즌 상품을 큐레이션해 타임딜로 선보인다.

타임딜은 7일 0시부터 시작해 하루 총 6번(0시, 7시, 10시, 13시, 16시, 19시)에 걸쳐 진행한다. 시간별 10개씩 하루 동안 총 60개 타임딜 상품을 한정 수량에 특가 판매한다.

이번 행사에서 위메프 MD들이 엄선한 강력 추천 타임딜 주요 상품은 ▲제주안심밥상 돼지 특수부위모듬세트 뒷고기 구이용 250gX7팩 7777원 ▲베베숲 프리미어 엠보싱 휴대 캡형 20매 12팩 8777원 ▲베베가닉 바스앤샴푸 280g 1+2 1만9777원이다.

다이어트 식품부터 무더위 지친 입맛 사로잡을 먹거리 상품도 선보인다. 주요 상품은 ▲허닭 닭가슴살 소시지 간편 패키지 4팩 3777원 ▲슬리컬리 토네이몽 500㎖ 1개 7777원 ▲구이요 소곱창 160g+참소스 6777원 ▲헬로맘 가락떡볶이(로제) 1개 외 2777원 등이다.

그 외 ▲리브맘 아이스방 쿨매트 싱글 5만9777원 ▲베베숲 버그프리 1+1 9777원 ▲센터폴 외 썸머 아웃도어/골프웨어 모음 4777원 ▲타투 스티커 777원 등 여름 시즌 패션·생활 용품도 마련했다.

위메프 관계자는 "매월 월과 일이 같은 날짜에 진행하는 숫자데이를 통해 이용자들에게 즐거운 쇼핑 경험과 특별 할인 찬스를 제공한다"며 "이번에는 여름철 필수 상품들을 MD들이 직접 큐레이션해 특가 타임딜로 선보인다"고 말했다.

