서울 중구의회 제264회 정례회 폐회...추경 294억원 의결

[아시아경제 박종일 기자] 중구의회(의장 조영훈)는 6월14일부터 22일간 행정사무감사, 구정질문, 제2회 추경안 및 각종 안건 등을 처리, 7월 5일 제264회 정례회를 폐회했다.

6월15일에서 23일은 상임위별 행정사무감사를 실시, 24일 제2차 본회의에서는 구정 전반에 걸친 16건의 질의가 쏟아졌다. 다음날 제3차 본회의에서 서양호 구청장의 구정답변이 있었다.

박영한 의원은 ▲구립 목욕시설 설치 건의 ▲ 보훈대상자 예우 및 지원 확대 ▲서울메이커스 파크와 소공동·명동·을지로동·회현동 청사 추진 현황 ▲ 공로수당 확대 제안에 따른 향후 계획 등을 질의했으며 고문식 의원은 ▲ 우리동네 관리사무소 예산 전용 ▲ 관용차 운행 관리 철저 ▲ 계약 금액 산정 시 적정성 확보 ▲전통시장 주정차 단속 관련 대책 등을 주문했다.

이혜영 의원은 ▲감정노동 종사자의 권리보호를 위한 종합계획 수립 요청 ▲ 유투브 채널 활성화 방안 마련 ▲ 출장여비 부정수급 조사 실태를 물었다.

이승용 의원은 ▲의회의결권 준수를 통한 집행부의 절차적 정당성 확보 노력을 김행선 의원은 ▲노사교섭의 적극 타결 촉구 ▲ 합리적인 인사제도 운영과 의회와의 소통 노력을 요청했다.

5일 열린 제4차 본회의에서는 행정사무감사에 따른 결과보고서 채택의 건을 비롯한 안건 처리와 제2회 추경 예산안 심사 보고가 이어졌다.

이혜영 예결위원장은 심사보고에서“어르신 공로수당 3개월분인 42억이 삭감되었으며 삭감된 금액만큼 어르신 영양더하기 사업으로 증액됐다. 영양더하기 사업의 전산 관리는 보건복지부의 전자바우처 시스템을 사용하기 바란다는 의견, 도심산업과 희망근로 지원사업은 동별로 편중되게 선발하지 말고 균등한 인원이 고용되길 바란다는 의견과 의회와 집행부가 소통함에 있어 절차의 정당성과 예의를 갖추고 건설적인 관계를 만들어가자는 의견 등이 있었다”고 전했다.

