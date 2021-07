김선갑 광진구청장, 업무추진비 52% 코로나19로 지친 직원들에게 나눠

김선갑 광진구청장, 코로나19로 지친 직원들 위해 따뜻한 마음 전달... 지난해 4개월 간 급여 30%·업무추진비 50% 나눈 바 있어

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 코로나19 관련 비상근무 추진에 따른 방역·예방 관련 근무자들의 노고를 격려하기 위해 업무추진비 52%를 반납한다.

김 구청장은 코로나19 장기화로 1년 7개월간 24시간 비상근무체제에 들어가 고생하고 있는 직원들에게 따뜻한 마음을 나누고자 업무추진비를 배부한다.

이에 앞서 김 구청장은 지난해 4개월 간 급여 30%와 업무추진비 50%를 나눈 바 있다.

김선갑 광진구청장은 “오랜시간 동안 코로나19 비상근무를 하고 있는 근무자들의 어려움을 나누고, 사기를 진작하기 위해 업무추진비를 반납했다”며 “이를 통해 침체된 지역상권에도 조금이나마 힘이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

이어 “지금까지 철저한 방역체계를 위해 노력한 직원들과 함께 앞으로도 코로나19가 종식될 때까지 최선을 다하겠다”고 전했다.

