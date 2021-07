오세훈 표 ‘서울런’(저소득층 교육격차 해소) 출발부터 삐거덕...왜?

김인호 서울시의회 의장 5일 서울시 교육시민단체와 간담회 갖고 “‘서울런’ 시행 전 관련단체와 소통해주시길 당부”... 34개 서울시 교육시민단체, 서울시의회 본관 앞에서 기자회견... 시민단체“‘서울런’ 등 의회 통과 예산, 사업계획 수정해야”

[아시아경제 박종일 기자] 서울특별시의회 김인호 의장은 5일 오후 서울시 교육시민단체 34개 대표와 면담을 갖고 ‘서울런’ 등 저소득층 교육격차 해소를 위한 사업이 본격적으로 집행되기 전에 서울시와 서울시의회가 교육계와 시민현장의 생생한 목소리를 적극적으로 반영, 사업방향을 효율적으로 정리해나갈 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

오늘 면담에는 황인구 의원(강동4)도 참석해 함께 이야기를 들었다.

김인호 의장은 이 자리에서 “아직 서울런 사업의 세부적인 방향이 확정되지 않은 만큼 시의회가 ‘중재자’라는 본연의 역할을 다해 시민단체의견을 시정에 반영할 수 있도록 노력하겠다”며 “우선 상임위 논의과정에서 오늘 의견을 반영하겠으며, 집행부에서도 사업집행과정에서 교육시민단체와 지속적으로 소통하면서 사업방향에 여러 의견을 적극 반영해주시길 당부드린다”고 강조했다.

사교육걱정없는세상 등 34개 교육시민단체는 이날 오후 2시 서울시의회 본관 앞에서 기자회견을 열고 ‘서울런’ 사업에 대해 ▲실효성에 대한 의문 ▲사업의 중복성 ▲공공성 훼손 ▲교육당국과 협력 부재 등 4가지 우려사항을 지적했다.

또, 서울시의회가 지난 2일 통과시킨 서울런 예산36억 원을 ‘저소득층 교육격차 해소’라는 취지대로 사용하되 사업계획을 수정해줄 것을 서울시에 촉구했다.

이날 기자회견에는 강동노동인권센터, 관악교육공동체모두, 교육노동자현장실천, 교육을바꾸는사람들, 교육을바꾸는새힘, 교육을생각하는시민모임, 구로교육연대회의, 남부교육문화연대, 노원도봉교육공동체, 동부교육시민모임, 방과후강사노동조합, 사교육걱정없는세상, 3.1민회, 서울교육희망네트워크, 서울시영유아교육보육포럼, 서울참교육동지회, 서울혁신교육학부모네트워크, 시민모임즐거운교육상상, 어린이책시민연대 서울지부, 우리동네 노동권찾기, 전국공무원노동조합서울교육청지부, 전국공무원노동조합서울본부, 전국교육공무직본부서울지부, 전국교직원노동조합서울지부, 전국민주일반연맹 서울일반노동조합 급식지부, 전국여성노동조합서울지부, 전국학교비정규직노동조합 서울지부, 좋은교사운동, 징검다리교육공동체, 참교육을 위한 전국학부모회 서울지부, 21세기 청소년공동체 희망, 청소년인권행동 아수나로 서울지부, 평등교육 실현을위한 서울학부모회, 흥사단 교육운동본부 등 34개 시민단체가 참여했다.

