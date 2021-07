여수광양항만공사, 컨부두 하역장비(R/S) 5기 무상임대 한다

상차하 지연 해소 및 배후단지 협력체계 강화 기대

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 코로나19 극복 활성화 협력 체계 강화사업의 일환으로 ‘여수·광양항 운영사 리치스태커 임대 지원사업’을 추진한다고 5일 밝혔다.

이 사업은 전라남도와 광양시로부터 14억원의 예산을 지원받아 올 3분기 내에 신규 리치스태커(R/S) 5기의 임대료를 2년간 무상으로 지원하는 사업이다.

리치스태커는 부두 내 야드 장치장에서 컨테이너를 싣고 내리거나 이송 또는 적재하는데 사용되는 야드용 하역장비이다. 공사는 신규 리치스태커 무상 임대사업이 한국국제터미널(주)(KIT)과 광양항서부컨테이너터미널(주)(GWCT)의 부두 내 상하차 지연 해소는 물론 광양항 배후단지 물량 처리를 위한 협력체계 강화 등에 기여할 것으로 기대했다.

송경준 물류전략실장은 “광양항 내 항만생산성 및 효율성 제고 등을 위해 지속적으로 운영 지원 효과 등을 분석하고 지자체와의 협의를 통해 컨테이너부두의 경쟁력 강화 지원 사업을 지속적으로 검토해 나갈 것”이라고 밝혔다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr