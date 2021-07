[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 아이돌봄 지원사업의 원활한 추진을 위해 아이돌보미를 20여명 추가 채용한다.

5일 시에 따르면 응시 자격은 영유아보육법, 유아교육법, 초·중등교육법에 따른 교사의 자격, 의료법에 따른 의료인의 자격이 있는 자로 나이 상관없이 지원할 수 있다.

모집 기간은 9일까지로, 김해시 건강가정·다문화가족지원센터에 방문 및 우편으로 서류를 제출할 수 있다.

자세한 지원 방법과 제출 서류는 시청 홈페이지 내 채용공고를 통해 확인할 수 있으며, 면접 등 채용은 건강가정·다문화가족지원센터에서 진행한다.

김해시 관계자는 "아이 키우기 좋은 김해시를 만들기 위한 아이돌보미 추가 채용과 특례 지원으로 빈틈없는 아이돌봄서비스가 제공될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr