광주수완병원과 지정병원 MOU

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지역에 터를 두고 전국적으로 자리를 잡아가고 있는 자동차용품 온라인 쇼핑몰 (주)엔공구가 직원들의 더 나은 복지를 위해 힘을 쏟고 있다.

엔공구는 5일 광주수완병원과 직원들의 진료 및 건강검진 등을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 엔공구 직원 및 근로자는 광주수완병원에서 진료를 받을 경우 진료비 후불 조치 등 다양한 혜택을 받게 됐다.

한편 엔공구는 창업을 준비하는 청년뿐만 아니라 고아원 등에 대해 다양한 사회공헌활동을 활발히 펼치고 있다.

