함양 대봉산 휴양밸리, 방문객 4만명 돌파

개장 이후 약 2개월 반 만에 4만1229명 대봉산 찾아

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국내 최장 모노레일 및 짚라인으로 유명세를 알리고 있는 경남 함양 대봉산 휴양밸리가 누적 방문객 4만명을 돌파했다.

5일 함양군에 따르면 4일 기준으로 대봉산 휴양밸리 누적 방문객을 조사한 결과 대봉스카이랜드에 2만9475명, 대봉캠핑랜드에 1만1754명으로 총 4만1229명의 관광객이 찾은 것으로 나타났다.

이는 지난 4월 21일 개장 이후 2개월 반 만에 거둔 실적으로 휴장 일인 매주 월요일과 매월 마지막 월~화요일을 제외하고 산출하면 하루 평균 방문객이 700여명에 육박해 국내 유수의 휴양림 가운데서도 흥행 성적 최상위에 해당한다.

더구나 오는 9월10일부터 개최되는 2021 함양산삼항노화엑스포를 목전에 두고 방문객 수가 점점 더 증가하는 경향을 보여 군에서는 시설 이용객 수용을 위해 지난 1일부터 주말 대봉모노레일 운행 시간을 1시간 연장하기로 한 바 있다.

이와 함께 군은 안전성 강화를 위해 지난달 24일 대봉짚라인에 신형 견인 장치를 특별 주문 제작 설치하고 라인에서의 이벤트(브레이킹) 상황을 가정해 안전요원들의 견인 훈련을 수시로 했다.

군 관계자는 “모노레일·짚라인 시설물은 단순 정비로 그치는 것이 아니라 일·주·월 단위로 시행되는 점검 결과를 토대로 각종 맞춤형 부품이나 장비를 주문 제작해 업그레이드를 진행하는 방식으로 정비하고 있어 타 지역 시설물과 비교해 안전성 강화에 있어서도 차별화를 두고 있다”며 “함양엑스포와 더불어 함양군을 찾으시는 모든 분에게 멋진 경험과 만족감을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

