하나은행 '손흥민 기념메달' 예약 판매 시작

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 축구를 통해 대한민국의 위상을 높이는 데 기여하고 있는 손흥민 선수를 기념하기 위해 한국조폐공사에서 7월에 제조, 출시하는 기념메달을 판매한다고 5일 밝혔다.

하나은행은 기념메달 판매사인 풍산화동양행과 국내 금융기관 중 단독으로 판매대행계약을 통해 오프라인 판매분 1600장을 16일까지 예약 판매한다.

손흥민 선수 기념메달은 토트넘 홋스퍼 FC의 공격수로서의 역동성을 담은 모습과 백넘버 ‘7’을 모티브로 한 디자인 총 7700장을 동전형과 지폐형 두가지 형태로 출시된다. 동전형은 금메달과 은메달, 지폐형은 금지폐와 은지폐로 제조되며, 하나은행은 영업점을 통해 1600장을 예약 판매 후 10월 25일부터 10월 29일까지 기념메달을 교부할 예정이다.

하나은행 관계자는 "대한민국 축구계의 간판스타인 손흥민 선수를 모델로 한 기념메달 판매를 통해 손님들의 금융생활에 색다른 재미를 주고 앞으로도 차별화된 금융서비스를 통해 손님에게 친밀하게 다가가겠다"고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr