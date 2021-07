'결혼 후 5년간의 삶' 데이터 개발 등…통계청, 2분기 적극행정 우수공무원 포상

청주시 '1인가구 행정통계 개발' 등 생활 밀접형 통계 생산

#김승아 통계청 주무관은 신혼부부 통계로 살펴본 '혼인 후 5년간 변화 분석' 데이터를 만들었다. 매년 공표하는 신혼부부통계에서 한 발 더 나간 것이다. 신혼부부의 결혼 후 5년간 변화상을 경제활동, 출산, 주택소유 중심으로 작성해 정책을 관련 만드는 데 기여했다.

#이해인 충청지방통계청 충주사무소 주무관은 청주시의 '1코노미' 신규 행정통계 개발 및 빅데이터 시각화 서비스를 만들어냈다. 저출산·고령화·1인가구 증가 등 시대상에 잘 맞았다는 평이다. 데이터를 제공해 1인가구 맞춤형 정책을 적극 지원했다.

통계청은 5일 '2분기 적극행정 우수공무원 및 우수부서'를 선정하여 포상을 했다. 최우수상을 받은 김 주무관을 비롯해 3명의 공무원이 적극행정 우수 공무원으로 뽑혔다. 1개과는 우수 부서에 올랐다. 선정된 적극행정 우수공무원과 우수부서엔 성과급 최고등급, 포상휴가 등의 인센티브가 제공된다.

류근관 통계청장은 "앞으로도 통계청은 조직 내 적극행정 문화 확산을 통해 국민이 체감할 수 있는 적극행정 우수사례를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

