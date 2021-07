티몬, 피키캐스트와 서포터즈 '티키타카' 모집…미디어커머스 경험 제공

2개월 간 미디어커머스 실무 경험

우수 활동 서포터즈, 티몬 체험형 인턴십 기회 제공

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 피키캐스트와 함께 미디어커머스 콘텐츠를 다양하게 기획해볼 수 있는 서포터즈 '티키타카'를 모집한다고 5일 밝혔다. 우수한 활동을 한 서포터즈에게는 체험형 인턴십 기회도 제공한다.

티몬이 피키캐스트와 합작해 선보이는 서포터즈 '티키타카'에 선정되면 현업 실무자 멘토링을 통해 직접 미디어커머스 콘텐츠를 기획해볼 수 있다. 소정의 활동비 등의 혜택과 더불어 티몬 라이브커머스 플랫폼 '티비온'과 '피키라이브' 현장 견학 및 출연 기회도 주어진다.

대학생 또는 취업 준비생 가운데 쇼핑·라이브커머스·마케팅에 관심이 많고 개인 SNS 활동이 활발한 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 개인 SNS에 서포터즈 모집 공고를 공유하고 티몬 홈페이지 신청 페이지를 통해 지원하면 된다.

모집기간은 오는 11일까지며 선발된 서포터즈는 7월 14일부터 9월 30일까지 두 달간 미디어커머스의 다양한 활동을 경험해볼 수 있다. 박성호 티몬 제휴사업실 실장은 "비대면 쇼핑트렌드로 라이브커머스가 쇼핑의 대세로 떠오르고 있다"며 "가장 트렌디한 미디어커머스 현장을 가장 가까이서 적극적으로 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr