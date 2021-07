자기계발 열풍에 성장관리 앱 ‘그로우’ 다운로드 30만건 돌파

MZ세대 중심 이용자 성공 습관을 돕는 기능 주목

[아시아경제 김희윤 기자] 평생교육 전문기업 휴넷은 성장관리 애플리케이션 ‘그로우(grow)’가 출시 10개월 만에 누적 앱 다운로드 수 30만을 돌파했다고 5일 밝혔다.

그로우는 ‘비전 관리’, ‘목표 관리’, ‘감사 일기’ 등 이용자의 성공 습관을 돕는 기능의 앱이다. 최근 MZ세대를 중심으로 ‘미라클 모닝’, ‘오하운’ 등 모닝 루틴이 인기를 끌며 빠른 성장세를 보여왔다. 휴넷에 따르면 실제 그로우 이용자의 64%가 MZ세대로 나타났다.

휴넷에 따르면 그로우는 목표 설정과 실천 과정을 짧은 글이나 사진으로 올리고 반응을 남길 수 있는 ‘소셜 커뮤니티’ 기능이 강점이다. 상호 응원 및 공감 댓글, 게임 요소를 가미한 배지 획득 등 정서적 기능을 강화해 유사 서비스와 차별화했다.

그로우 관계자는 “많은 도전 프로그램들이 금전적 보상을 제시하는 것과 달리 그로우는 비경쟁 함께 성장을 지향해 가치 있는 성장을 원하는 MZ세대를 중심으로 인기를 끌고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr