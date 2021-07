[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 성동구 <4급 승진 및 전보>▲행정관리국장 김준곤(현 기획재정국장) ▲기획재정국장 홍명안(현 복지국장) ▲복지국장 남강우(현 세무1과장) ▲스마트포용도시국장 이윤영(현 행정관리국장) ▲구의회사무국장 엄원식(현 스마트포용도시국장)

박종일 기자 dream@asiae.co.kr