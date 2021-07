[車談숲]미국서 훨훨 나는 현대차·기아, 비결은

[아시아경제 이창환 기자] 미국 시장에서 현대자동차그룹의 돌풍이 무섭습니다. 현대차와 기아는 미국에서 올해 상반기에만 80만4944대의 자동차를 판매했습니다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 48.1% 급증한 역대 최대 수치입니다.

상반기에 현대차는 제네시스를 포함해 미국시장에서 전년 대비 52.2% 증가한 42만6433대를 팔았으며 기아는 전년 동기 대비 43.7% 증가한 37만8511대를 팔았습니다.

모두 역대 최대 기록입니다. 월별 기준으로도 지난달까지 현대차와 기아는 판매량 최대치를 4개월 연속 경신하며 새역사를 쓰고 있습니다.

상반기 판매 실적 개선의 주요 원인을 살펴보면 일단 코로나19로 인한 보복 소비가 가장 큰 이유입니다. 지난해 코로나19로 인해 미국 자동차 판매가 15%가량 감소했는데 올해 상황이 개선되면서 소비자들이 보복 소비에 나선 영향을 받았습니다.

그럼에도 현대차와 기아의 판매량 증가가 고무적인 것은 미국시장의 다른 완성차 업체들에 비해 판매량 증가세가 더 크기 때문입니다. 미국에서 현재까지 상반기 판매실적을 공개한 업체들의 평균 판매량 증가율은 33.7%인데 현대차그룹은 48%를 넘었습니다.

다른 회사에 비해 판매량 증가율이 높은 만큼 시장 점유율도 오르고 있습니다. 지난달 현대차그룹의 합산 미국시장 점유율은 11.1%로 미국시장 진출 이래 월간 최대 수준입니다.

미국시장에서 현대차의 입지가 개선되는 까닭은 제네시스와 SUV(스포츠유틸리티차량) 같은 고급차량 판매 확대 전략이 성공했기 때문이기도 합니다.

현대차의 고급 브랜드인 제네시스의 경우 상반기 미국에서 1만9298대가 팔렸는데 이는 전년 동기 대비 155.9% 급증한 숫자입니다. 6월에는 4054대가 팔렸으며 이는 전년 동기 대비 183.7% 급증한 숫자로 월간 기준 최다판매량입니다.

SUV 판매는 더 두드러집니다. 상반기 현대차와 기아의 SUV 판매량은 49만6870대로 전년 대비 48.3% 늘었습니다. SUV는 세단에 비해 판매 단가가 높아서 회사의 수익성 개선에 도움이 됩니다.

일부 SUV 모델의 인기는 상상을 초월합니다. 기아의 대형 SUV 텔루라이드 2022년형 신차의 경우 적게는 500만원에서 많게는 1000만원의 웃돈까지 줘야 살 수 있다는 보도도 나오고 있습니다.

SUV에 이어 친환경차도 효자 노릇을 할 것으로 기대됩니다. 한국과 유럽시장에 먼저 출시된 전용 전기차인 아이오닉 5와 EV6가 미국시장 출시를 앞두고 있습니다. 특히 기아 EV6의 경우 예약판매 시작 몇 시간 만에 준비된 물량인 1500대가 모두 완판돼 흥행을 예고했습니다.

현대차그룹도 이 같은 분위기에 맞춰서 미국 내 친환경차 투자를 확대합니다. 현대차그룹은 전기차 현지 생산과 수소, 도심항공모빌리티(UAM) 등 미래 성장 동력 확보에 향후 5년간 74억달러(약 8조4000억원)를 투자한다고 얼마 전 발표했습니다.

