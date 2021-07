6월 수입차 2만6191대 신규등록…전년 대비 4.2%↓

벤츠-BMW, 내수시장 3·4위 유지

[아시아경제 유제훈 기자] 한국수입자동차협회(KAIDA)는 지난 6월 국내 수입 승용차 신규등록대수가 전년 동기 대비 4.2% 감소한 2만6191대로 집계됐다고 5일 밝혔다. 상반기(1~6월) 누적 등록대수는 14만7757대로 전년 동기 대비 15.2% 늘었다.

KAIDA에 따르면 브랜드별 등록대수는 메르세데스-벤츠가 6828대로 1위를, BMW가 6502대로 2위를 기록했다. 이외엔 아우디(1848대), 폭스바겐(1667대), 볼보(1451대), 미니(1197대), 지프(1134대), 렉서스(1055대), 포르쉐(967대) 등이 차지했다.

배기량 별론 2000cc 미만 1만4653대(55.9%), 2000cc~3000cc 미만 8052대(30.7%), 3000cc~4000cc 미만 2551대(9.7%), 4000cc 이상 161대(0.6%), 기타(전기차) 774대(3.0%)로 나타났다.

국가별로는 유럽 2만1195대(80.9%), 미국 2926대(11.2%), 일본 2070대(7.9%) 순이었고 연료별로는 가솔린 1만2324대(47.1%), 하이브리드 7647대(29.2%), 디젤 3285대(12.5%), 플러그인하이브리드 2161대(8.3%), 전기 774대(3.0%) 순이었다.

구매유형별로는 2만6191대 중 개인구매가 1만6309대로 62.3%, 법인구매가 9882대로 37.7% 였다. 개인구매의 지역별 등록은 경기 5203대(31.9%), 서울 3552대(21.8%), 부산 970(5.9%) 순이었고 법인구매의 지역별 등록은 인천 3661대(37.0%), 부산 2253대(22.8%), 대구 1208대(12.2%) 순으로 집계됐다.

한편 6월 베스트셀링 모델은 폭스바겐 티록 2.0 TDI(1029대), 메르세데스-벤츠 S 580 4MATIC(965대), BMW 530e(703대) 순이었다. 임한규 KAIDA 부회장은 "6월 수입 승용차 신규등록은 일부 브랜드의 물량확보와 신차효과 등으로 전월 대비 증가했다"라고 설명했다.

