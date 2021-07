KT넥스알, 공식 쿠버네티스 파트너사로 선정

[아시아경제 구은모 기자] 빅데이터 전문기업 KT넥스알(KT NexR)이 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단(CNCF) ‘쿠버네티스 서비스 인증 기업(KCSP)’으로서의 자격을 획득했다고 5일 밝혔다.

KCSP는 쿠버네티스 지원, 컨설팅 등 서비스 역량을 보유하고 있는 기업에 부여되는 파트너 인증 제도로 리눅스 재단 산하 클라우드 네이티브 컴퓨팅 재단이 운영하고 있다. 해당 자격을 획득하기 위해서는 사내에 공인 쿠버네티스 관리자(CKA) 자격증을 가진 전문가를 확보해야 하며, 클라우드 서버 구축 경험은 물론 클라우드 사업자로서의 비즈니스 모델 역시 갖춰야 한다.

KT넥스알은 현재 국내 최초 빅데이터 플랫폼인 ‘NDAP’을 주축으로 클라우드 기반 서비스를 확장해 나가고 있다. 클라우드 기반 빅데이터 플랫폼인 ‘NexR 엔터프라이즈’와 대용량 분산 스토리지 솔루션을 출시했고, 향후 개인정보 비식별화 플랫폼, 셀프 서비스 데이터 분석 환경 및 데이터 거버넌스 등을 쿠버네티스 환경에서 지원할 수 있도록 개발해 출시할 예정이다.

문상룡 KT넥스알 대표는 “이번 KCSP 인증을 통해 KT넥스알의 빅데이터 기술 역량뿐만 아니라 클라우드 기술 역량도 입증됐다”며 “두 기술을 결합해 엔터프라이즈 환경에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 컨테이너 기반의 빅데이터 플랫폼 서비스를 고객에게 제공할 것”이라고 전했다.

