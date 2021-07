에이스침대, 롯데백화점 본점서 유럽 프리미엄 가구 '박스터' 전시

[아시아경제 김종화 기자] 에이스침대가 롯데백화점 본점 리빙관에 유럽 프리미엄 가구 브랜드 '박스터(Baxter)' 제품을 선보인다.

에이스침대는 다음달 31일까지 서울 롯데백화점 본점 8층에서 에이스침대가 운영하는 명품가구 멀티샵 에이스에비뉴에서만 만나볼 수 있었던 유럽 프리미엄 가구 브랜드 박스터의 트렌디한 제품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 운영한다고 밝혔다.

박스터는 가죽을 이용한 클래식 가구 디자인으로 각광받는 이탈리아의 컨템포러리 가구 브랜드다. 가죽이라는 소재 하나로 독보적인 위치에 오른 박스터는 가죽을 고급스러우면서도 트렌디하게 소화하여 클래식한 디자인부터 모던한 디자인까지 다양한 스타일로 유럽의 여러 셀러브리티들의 사랑을 받는 것으로도 유명하다. 독특하고 세련된 스타일과 장인의 손길이 깃든 제품을 통해 단순히 실용적인 가구가 아니라 소비자와 개성과 라이프스타일을 중시하는 제품을 선보여 큰 인기를 얻고 있다.

이번 전시 공간에서는 △클래식 모델 체스터필드 형태를 재해석해 탄생한 '체스터문(Chester Moon)' 소파 △우드 다리에 브라스 포인트로 몸 전체를 편안하게 감싸는 암체어 '요르젠(Jorgen)' △대리석, 우드, 금속 등 다양한 소재를 결합해 완성한 '셀레네(Selene)' 장식장 △브라스 베이스에 가죽 소재로 마감한 고급스러운 디자인이 돋보이는 '플리세(Plisse)' 캐비닛까지 박스터의 다양한 디자인 제품들을 한 곳에서 만나볼 수 있다.

에이스에비뉴 관계자는 "세계적인 명품 가구 브랜드 박스터의 제품을 직접 감상할 수 있도록 특별히 롯데백화점 본점 리빙 디스플레이존에 제품을 전시한다"면서 "기존에 접하기 어려웠던 예술적인 가구가 함께 어우러진 공간을 경험하며 격조 있는 라이프 스타일을 누려보길 바란다"고 전했다.

한편, 박스터 외에도 제품의 형태와 기능의 혁신을 이룬 모던가구의 토대를 마련한 '알플렉스(Arflex)', 나무 원자재를 예술품으로 승화시키는 프리미엄 가구 브랜드 '포라다(Porada)', 천연 목재가 가진 고유의 아름다움을 유려한 디자인의 가구로 탄생시키는 '리바1920(Riva1920)'의 가구는 에이스에비뉴에서 만날 수 있다.

